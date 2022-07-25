Necmettin Erbakan'ın tarihe damga vuran sözleri!

Necmettin Erbakan: 'Unutmayalım; insanı hayvanlardan ayıran ve faziletli kılan bazı özellikler vardır.'

İnsanı hayvandan ayıran dört temel özelliği işte böyle sıraladı:

1-Doğru ile yanlışı ayırma; bu meziyetten "ilimler" doğmuştur.

2-Faydalı ile zararlıyı ayırma; bu meziyetten "ekonomi" doğmuştur.

3-Adalet ile zulmü ayırma; bu meziyetten "siyaset ve hukuk" doğmuştur.

4-Güzel ile çirkini, iyi ile kötüyü ayırma; bu meziyettense "ahlak ve sanat" doğmuştur.