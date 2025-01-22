Trump’ın görevi devralması sonrası iyimser hava devam ediyor. Gümrük vergilerinde şok artış olmaması ve yapay zeka harcamalarının artacağı beklentisi ile dünya borsalarını olumlu etkiledi. Ancak tüm gemileri yüzdüren bir yükseliş söz konusu değil.

Çin ve Hong Kong borsaları ilave %10 vergi açıklaması sonrası değer kaybediyor Risk iştahının güçlenmesi ile dolar zayıflarken, altında yükseliş ivme kazanıyor. 10 yıllık ABD tahvilleri ralli yaparak, getirileri 4.58 ile yılın en düşük seviyelerine indi. Trump Kanada ile Meksika'ya yüzde 25'e kadar gümrük vergisi tehdidi ile başkanlığa başladı. Ancak. her iki ülke de Amerikan rafinerilerinde işlenen ham petrol de dahil olmak üzere ABD'ye mal ihraç eden başlıca ülkeler. 1 Şubat'tan itibaren başlayacak olan vergiler, Amerikan tüketicileri için daha yüksek benzin maliyetlerine yol açacak.

1 ŞUBAT’TA RESİM DEĞİŞECEK

Trump, Çin’e %10 oranında yeni bir gümrük vergisi getirdiğini açıkladı. Bu uygulamanın 1 Şubat itibarıyla devreye girebileceğini belirtti, ticaret dengesizliğini gidermek için bu adımın gerekli olduğunu söyledi.Trump ayrıca Avrupa Birliği ile ticarette ABD’nin 350 milyar dolarlık bir açık verdiğini, bu nedenle AB’nin de gümrük tarifelerine maruz kalabileceğini dile getirdi. Bu açıklamalar, transatlantik ticaret ilişkilerinde gerginliklerin artabileceği yönünde sinyaller verdi. Avrupa borsaları ekside açıldı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Trump’ın Kanada ürünlerine %25 oranında gümrük vergisi uygulaması durumunda çok güçlü bir karşılık vereceklerini söyledi. Özetle bugün piyasalarda görülen iyimserlik kalıcı değil. 1 Şubat’tan itibaren resim değişecek.

BİST’TE FAİZ BEKLENTİSİ

Endeksin 10.000 ile sınavı devam ediyor Kartalkaya faciasında hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, geride kalan sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun. Banka hisseleri geleneği bozmayarak Para Politikası Kurulu toplantısı öncesi iki gündür pozitif alanda. Uluslararası bir yatırım bankasının banka hedeflerini yukarı çekmesi yükselişte etkili oldu. Alış tarafında az sayıda yabancı ağırlıklı kurum olduğunu belirtelim. Sigorta, gıda ve tekstilde sınırlı kayıplar var. Yarınki merkez bankası toplantısında piyasa, 250 baz puanlık faiz indirimiyle birlikte metindeki değişimlere, yani indirim döngüsü seri olacak mı sorusuna odaklanacak. Cuma akşamı ise Moody’s’in kredi notunu bir kademe yükseltmesi bekleniyor. piyasada yukarı yönde 10,100 ilk kritik direnç konumunda…Bu bölgeyi aşmaya yönelik yükseliş denemelerinde liderliği bankacılık Endeksinin ele aldığını görüyoruz. Ancak geri kalan sektörlerden yeterli desteğin sağlanamaması, önemli direnç altında piyasanın kararsız bir seyir izlemesine neden oluyor. Önümüzdeki günlerde 10,100’ler üzerindeki kararlı hareketlerde, bahsettiğimiz sıkışma formunun yukarı yönde kırılması gündeme gelebilecek ve piyasadaki yükseliş eğiliminin öncelikle 10,250 olmak üzere 10,450 seviyesindeki fiyat boşluğunu hedefleme ihtimali artacak LİDER, ARDYZ, ENJSA, PGSUS, ECILC, GARAN, SKBNK alınır

TL’DE SINIRLI KAYIPLAR

ABD Başkanı Trump’ın açıklamaları piyasaların odağında kalmaya devam ediyor. Beklentilerin aksine gümrük tarifeleri konusunda kapsamlı bir tavır sergilemeyen Trump dişini yavaş yavaş gösteriyor., yapay zeka altyapısına yönelik 500 milyar dolarlık özel sektör yatırımı yapılacağını açıkladı. Vadeli ABD borsaları bugün de artıda.. Bu sabah ise borsalarda teknoloji sektörü risk iştahını kısmen destekliyor. Trump, ekibinin Çin'e %10'luk bir gümrük vergisi tasarladığını söyledi. Yuan %0,3 civarında satıcılı seyrediyor. Dolar endeksi ise hafif artıda. Öte yandan, ABD on yılık tahvil faizi %4,58 civarında yatay. Veri gündemi açısından sakin günde, Trump’ın olası açıklamaları yakından izlenecek. Dolar ise küresel çapta dirençli bir görüntü sergileyebilir. Kısmi yükseliş eğiliminde olan ve 35,65 seviyesinin üzerinde seyreden Dolar/TL tarafında sınırlı yükseliş eğilim sürebilir. Euro 37.14 TLde . Merkez Bankasının faiz indirimi eğer 500 puan olarak gerçekleşirse dolar 36 TL’yi aşar.

DOLARDAKİ KAYIPLAR SINIRLANACAK MI?

Trump'ın görevi devralmasının ardından, ABD'nin başta gümrük tarifeleri olmak üzere önemli ticaret ortaklarıyla sürdüreceği ekonomik ve ticari ilişkilerdeki belirsizlikler ile Fed'in faiz indirim sürecinde nasıl bir yol izleyeceği piyasaların odağındayken, Avrupa’da ECB’ye yönelik beklentiler gündemin ön sıralarında yer alıyor. ECB’den Slovakya merkez bankası başkanıKazimir, bankanın bu yıl üç veya dört faiz indirimi yapabileceğini söyledi. Davos'ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu kapsamında ECB yetkililerinin konuşmaları da önemli, Almanya’da ZEW beklentiler endeksi Ocak ayında 15,7'den 10,3'e gerileyerek beklentilerin (15,1) altında gerçekleşti. Almanya'da özel tüketim harcamalarının zayıflığı, politik belirsizlikler ve Trump yönetiminin izleyeceği ticaret politikalarının öngörülemezliği beklenti endeksindeki düşüşe neden olan konu başlıkları. Paritedeki fiyatlamalara bakıldığında; halihazırda 1,0411 civarında bulunan 50 günlük ortalamasını zorluyor. Göstergelerdeki uyumsuzluklar dikkate alındığında parite söz konusu seviyeyi kırarak 1,05 seviyesine doğru yükseliş eğilimi gösterebilir. düşüşlerde 1,0340 destek konumunda. Dolardaki kayıpların sınırlanmasını bekliyorum.

ALTIN GÜVEN VERMİYOR

Altın, Başkan Donald Trump'ın ticaret ve göç politikalarına ilişkin görüşlerini açıklamaya devam etmesiyle yüksek seviyesini koruyor. 2750 dolarla tavan yapan ons şu anda 2747 dolarda. Yatırımcılar, Trump yönetiminin tarife ve vergi indirimi politikalarının etkilerine odaklanmış durumda; bu politikalar muhtemelen ülkenin maliyesini aşındıracak ve enflasyonu yeniden ateşleyecek. Bu, Federal Rezerv'in para politikasını gevşetme yeteneğini sınırlayabilir. İşte bu yüzden altındaki yükselişin sonuna geliniyor beklentisi oluştu. Trump, Çin’e %10’luk bir gümrük vergisi tasarladığını söylerken, Avrupa Birliği’ni ticaret suistimali nedeniyle hedef alabileceğini açıkladı. Bu kapsamda oluşan belirsizliklere karşı değerli madene olan talep artışı var. Altında 2765 dolar direnç, 2725 dolar destek oldu. Cuma günü belli olacak Ocak ayı öncü imalat endeksi tahminleri aşarsa altın zayıflar. Şu anda 3147 – 3157 TL olan fiyat güven vermiyor.