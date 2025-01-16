Nazım’ın İzleriyle Bir Akşam

Etkinliğin sunuculuğunu Altan Gördüm üstlenirken, açılış konuşmasını Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Oral yaptı. Gecede, hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Genco Erkal’ın seslendirdiği Nazım Hikmet’in ünlü "Otobiyografi" şiiri dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Halil Ergün, Tilbe Saran ve Selçuk Yöntem gibi usta sanatçılar, şairin seçkin eserlerini seslendirdi. Levent Ülgen ise “Memleketimden İnsan Manzaraları”ndan “Kartallı Kazım” bölümünü sahneledi.

Şişli Belediye Başkanı Şahan: "Nazım’ın Mirası, Özgürlük ve Adaletin Sesi"

Etkinlikte konuşan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Nazım Hikmet’i sadece bir şair olarak değil, halkların sesi ve ezilenlerin yanında duran bir düşünür olarak nitelendirdi. Şahan, “Nazım Hikmet’in şiirleri barış, kardeşlik ve özgürlük için bir çağrıydı. Onun mirası, adalet ve eşitlik hayaliyle mücadele eden tüm halkların ortak değeridir” dedi.

"Şişli’de Bir Nazım" Kitabı Tanıtıldı

Gecede, Şişli Belediyesi tarafından hazırlanan “Şişli’de Bir Nazım” kitabının tanıtımı yapıldı. Başkan Şahan, Nazım Hikmet’in Şişli’deki yaşamının ve bu dönemin sanatı üzerindeki etkilerinin kapsamlı bir şekilde ele alındığı kitabın, hem Nazım’ın hem de Şişli’nin belleğine önemli bir katkı sunduğunu vurguladı.

Bir Miras, Dünya Çapında Yankılanıyor

Nazım Hikmet’in yalnızca Türkiye’de değil, dünya çapında ezilen halkların sesi olduğunu belirten Başkan Şahan, şairin Moskova’dan Berlin’e, Bakü’den Varşova’ya uzanan sürgün yıllarında evrensel adalet ve özgürlük tutkusunu şiirleriyle yaşattığını dile getirdi.

Nazım’ı Hatırlamak ve Yaşatmak

“Ne güzel şey hatırlamak seni” diyen yüzlerce katılımcı, Nazım Hikmet’in şiirleri ve idealleriyle dolu bir akşamda buluştu. Şişli Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen bu anlamlı etkinlik, şairin bıraktığı özgürlük ve adalet mirasını bir kez daha hatırlatarak iz bıraktı.