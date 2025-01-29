Son dönemde esnek ve kısa vadeli sözleşmelerde de artış gözleniyor. Boltas İcra Kurulu Üyesi ve Satış, Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Direktörü Alper Eryılmaz, şirketlerin yeni yılda navlun fiyatlarındaki dalgalanmalardan etkilenmemek için doğru koşullarda oluşturulan sözleşmelere imza atması gerektiğini söyledi.

Lojistik sektöründe uzun süreli kontratlar, hizmet alan şirketlere hem maliyet hem de operasyonel verimlilik sağlasa da akaryakıt, otoyol, vize ve personel giderlerindeki artışlar, sektörde maliyetlerin öngörülmesini zorlaştırıyor. Lojistik sektörünün yarım asırlık öncü markası Boltas, piyasadaki maliyet artışlarını müşterilerine aynı oranda yansıtmayan, doğru kontrat yönetimi politikasına 2025’te de devam ediyor.

Boltas Satış, Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Direktörü Alper Eryılmaz, piyasa koşullarının belirsiz olduğu dönemlerde, lojistikle ilgili anlaşmalara daha dikkatli ve stratejik bir şekilde yaklaşılması gerektiğini söyledi.

Bu dönemlerde tedarik zinciri aksaklıkları yaratabilecek sözleşmelerden kaçınmak için maliyet yanında hizmet standartlarına da dikkat edilmesi gerektiğini belirten Eryılmaz, “İhracatçı ve ithalatçı firmalar, düşük fiyatlama üzerinden kontrat imzalayabilir ancak sözleşmelerde gelecekteki kur değişimleri ve maliyet artışları için ne tür düzenlemelere yer verildiği de çok önemli. Satın alma ekipleri, tekliflerde fiyat endeksleme mekanizmalarına yer vermeli ve risk yönetiminde tüm taraflar aktif rol oynamalı. Kontratlarda, fiyatlandırma karşılaştırması yapılırken, temelde firmaların sunduğu müşteri merkezli çözümler, teknolojik altyapı imkanları, uluslararası standartlara uyum ve uçtan uca sağlanan ve sürdürülebilir bir lojistik yönetimi imkanı gibi kritik konular da gözetiliyor olmalı.” diye konuştu.

Daha esnek ve kısa vadeli sözleşmeler öne çıktı

Eryılmaz, akaryakıt başta olmak üzere genel giderlerdeki artışın, lojistik firmalarını uzun süreli hizmet kontratlarında fiyat güncellemeleri yapmaya zorladığını dile getirerek, şunları kaydetti:

“Maliyetlerdeki artışları telafi edebilmek için yeni kontratlar veya mevcut sözleşmelerde fiyat revizyonları, geçtiğimiz dönemde sıkça gündeme geldi. Uzun süreli hizmet kontratları, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı duyarlı hale geldiği için daha esnek ve kısa vadeli sözleşmeler öne çıktı. Biz de müşterilerimizin ihtiyaçlarına en uygun sözleşmeleri hazırlıyoruz.”

“Maliyetleri en aza indiriyoruz”

Boltas olarak yarım asra dayanan bir deneyime sahip olduklarını vurgulayan Eryılmaz, “Almanya ve İtalya’daki şirketlerimiz, Avrupa çapındaki yaygın ofis ağımız ve bu bölgedeki özmal araçlarımızla farklı servis seçenekleri sunuyoruz. Özellikle kara yolu, Ro-Ro+kara yolu, Ro-Ro+tren, blok tren taşımacılığı ve minivan gibi seçeneklerimizin yanı sıra YYS (Yetkilendirilmiş Yükümlülük Sertifikası) gibi yetkinliklerimizle maliyetleri en aza indiriyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Eryılmaz, yatırımlarına devam ettiklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Filomuzu yeni DAF marka çekiciler ile güçlendirdik. Bu yatırım ile ekipman yaşımızı 2 yaşın altına indirerek filomuzu güçlendirdik. İtalya’da hizmete aldığımız yeni 5.500 m2 depolama alanına sahip öz mal depomuzun yanı sıra intermodal ve multimodal taşımalara ağırlık veriyoruz. Doğu Avrupa hattındaki, hizmet kalitemizin oldukça yüksek olduğu parsiyel taşımacılık ağımız günden güne gelişiyor. Yine 2025 yılında Mersin, Adana, Ankara ve İzmir Bölge ofislerimizde gerçekleştirmekte olduğumuz operasyonlarımızda ciddi oranda artış hedefliyoruz. Aynı zamanda tüm bu hedeflerimizle paralel olarak organizasyonel yapımızı ve kadromuzu da güçlendirmeye devam ediyoruz. İşimizin en önemli parçası haline gelen teknolojik altyapımızı da sürekli güncel tutuyor, müşterilerimize yüklerini tam izleme için gerekli altyapıyı sağlıyoruz.”