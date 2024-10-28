Güney Kore’nin, Kuzey Kore askerlerinin Rusya’ya destek amacıyla Ukrayna’da konuşlandığına ilişkin iddiasının ardından patlak veren kriz derinleşiyor. Rusya’nın reddettiği iddiaları NATO doğruladı. NATO ilk kez Kuzey Kore birliklerinin Rusya'ya konuşlandığını ve Ukrayna birliklerinin bulunduğu Kursk sınır bölgesinde faaliyet gösterdiğini açıkladı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Güney Koreli güvenlik ve savunma yetkilileriyle yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, haftalar süren istihbarat raporlarının ardından Kuzey Kore askerlerinin konuşlandığını doğrulayabileceğini söyledi. Rutte, “Kuzey Kore birliklerinin Rusya'ya gönderildiğini ve Kursk bölgesine konuşlandırıldığını teyit edebilirim. Kuzey Kore birliklerinin konuşlandırılması, Kuzey Kore'nin Rusya'nın yasadışı savaşına devam eden müdahalesinde önemli bir tırmanma anlamına geliyor. Aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi kararlarının bir kez daha ihlali ve Rusya-Ukrayna savaşının tehlikeli bir şekilde genişlemesi anlamına geliyor. NATO, Rusya ve Kuzey Kore'ye bu eylemleri derhal durdurmaları çağrısında bulunuyor” ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri ayrıca, Kuzey Kore’nin Ukrayna'da kullanılmak üzere Moskova'ya milyonlarca mermi ve balistik füze gönderdiğini de sözlerine ekleyerek, Putin’in ise Kuzey Kore’nin uluslararası yaptırımların etkisini azaltmak için askeri teknoloji ve çeşitli alanlarda destek gönderdiğini bildirdi.

“Kuzey Kore birliklerinin Kursk’ta konuşlandırılması Putin’in artan çaresizliğinin bir işaretidir” diyen NATO Genel Sekreteri Rutte, 600 bin Rus askerinin savaşta öldürüldüğünü ya da yaralandığını bildirerek Putin’in Ukrayna'ya yönelik saldırısını destek olmadan sürdürmesi mümkün olmadığını sözlerine ekledi. “Bu nedenle Ukraynalılar cesaretle karşı koyuyor” diyen Rutte, açıklanmasını şu şekilde sürdürdü:

“NATO müttefikleri özgür ve demokratik bir Ukrayna'yı desteklemeye devam edecek. Çünkü Ukrayna'nın güvenliği bizim güvenliğimizdir. Bugün, Ukrayna’ya yönelik desteğin arttırılması ihtiyacını ele aldık. Yaşananları yakından takip ediyoruz”

Konuşlandırılan Kuzey Koreli asker sayısı bilinmiyor

NATO Genel Sekreterinin açıklamasına rağmen ne kadar Kuzey Kore askerinin Ukrayna’da konuşlandırıldığı bilinmiyor. Ancak, Güney Kore istihbaratı, bu ayın başında bin 500 Kuzey Koreli askerin Rusya’ya vardığını açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz hafta yapığı açıklamada iddiaları reddederek, “Bu bizim egemen kararımız. Kullanıp kullanmayacağımız, nerede, nasıl kullanacağımız ya da tatbikat, eğitim yapıp yapmayacağımız ya da bazı deneyimleri aktarıp aktarmayacağımız bizim kararımız” demişti.