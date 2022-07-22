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Mustafa Şentop, Azerbaycan Millî Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ve Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Raza Pervez Eşref, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’ni ziyaret etti

Güncel 22.07.2022, 15:25
Mustafa Şentop, Azerbaycan Millî Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ve Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Raza Pervez Eşref, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’ni ziyaret etti
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