Yeşil Varto Spor, konuk ettiği Mazıdağı ekibini 2-1 mağlup etti

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grupta mücadele eden Yeşil Varto Spor, konuk ettiği Mazıdağı Fastfost Spor’u 2-1 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grupta mücadele eden Yeşil Varto Spor, evinde konuk ettiği Mazıdağı Fastfost Spor ile ilk yarıyı 1-1 berabere tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi takım, Mazıdağı Fastfost Spor’u 2-1 mağlup ederek sahadan galip ayrıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Muş Temsilcisi Kemal Türker, Yeşil Varto Spor’un 3. Lige çıkmasını arzuladıklarını belirterek, “Varto’nun 3. Lige çıkması demek; Bulanık’ın, Malazgirt’in, Hasköy’ün ve Korkut’un çıkması demektir" dedi.

İlk yarıda oyuncuların iyi oynadıklarını ifade eden Yeşil Varto Spor Teknik Direktör Sadettin Özer ise "Varto halkından çok güzel ilgi gördük. Çok güzel bir maç oldu. Şampiyonluğa emin adımlarla gidiyoruz. Bu sene bu takım şampiyon olacak. Buna gönülden inanıyorum. Futbolcu kardeşlerime olan inancımdan dolayı bu sene Yeşil Varto Spor Allah’ın izniyle 3. Lige çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

AK Parti Varto İlçe Başkanı Ali İhsan Osmanoğlu ise maçın kardeşlik havasında tamamlanmasının kendilerini mutlu ettiğini söyleyerek, “Tüm takıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Varto Sporumuzun arkasındayız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.