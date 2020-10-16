Yaralı yavru kartal tedavi altına alındı

Muş’un Bulanık ilçesinde bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan yavru Kartal, yetkiler tarafından teslim alındıktan sora tedavi altına alındı.

Bulanık ilçesine bağlı Altınoluk köyünde yaralı halde bulunan yavru Kartalı kendi imkanlarıyla veterinerine götürüp tedavi ettirmeye çalışan Barış Ekmekçi isimli vatandaş, veteriner hekimin kanadının kırk olduğunu tedavisinin buradaki imkanlarla yapılamayacağını söyledi. Bunun üzerine Ekmekçi durumu Muş Doğa Koruma ve Milli parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Ekipler, kısa sürede Altınoluk köyüne giderek Ekmekçi’den teslim alınan yaralı Kartal’ın tedavisi için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne gönderilecek.

Yaralı kartalı bulan Barış Ekmekçi sosyal medya hesabında, “Muş DKMP’yi aradıktan sonra 130 kilometre uzaklıktaki köye 3-4 saatte gelip hayvanı aldılar. Mübarekler sanki turbolu. Görevini böyle layıkıyla yapan önünde saygıyla eğiliyorum ve teşekkür ediyorum. Muş DKMP’de gerçekten doğa dostu insanlar görev alıyor” diyerek teşekkür etti.

Muş DKMP yetkilileri ise bu duyarlı davranışa kayıtsız kalmayıp sosyal medya hesabından, “Bulanık ilçesine bağlı Altınoluk köyünde yaralı halde bulunan yavru Kartalı kendi imkanlarıyla veterinerine götürüp tedavi ettirmeye çalışan, fakat kanadı hareket ettiren kemiğin kırık olması ve tedavisi ilçede mümkün olmadığından Muş Şube Müdürlüğümüzü arayıp yardım isteyen Altınoluk köyünün güzel yürekli insanlarına özellikle Barış Ekmekçi hocamıza bu duyarlılıklarından ötürü teşekkür ederiz. Yavru Kartal veterinerimiz tarafından muayenesi yapılmış olup en yakın zamanda Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan hocamıza teslim edilecektir” ifadelerine yer verilerek Barış Ekmekçi’ye teşekkür ettiler.