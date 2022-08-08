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Yaralı leylek tedavi altına alındı

Muş’ta jandarma ekipleri tarafından yaralı olarak bulunan leylek, tedavi altına alındı.

MUŞ 08.08.2022, 11:22
Yaralı leylek tedavi altına alındı

Muş’ta jandarma ekipleri tarafından yaralı olarak bulunan leylek, tedavi altına alındı.

MŞÜ Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından doğada yaralı olarak bulunan leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şubesi ekiplerine teslim edildi. Jandarma ekiplerinden alınan yaralı leylek, Muş Hayvan Barınağında götürülerek tedavi altına alındı. Ekipler, jandarma personeli ile leyleği tedavi eden veteriner hekime teşekkür etti.

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