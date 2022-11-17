VEDAŞ’tan okul çevrelerinde aydınlatma çalışması

VEDAŞ Muş İl Müdürlüğü, merkez ve ilçelerde bulunan okul güzergahlarına yeni aydınlatma tesisleri inşa ederken, mevcut tesislerin de bakım ve onarımını gerçekleştirdi.

Elektrik şebekesini merkez, ilçe ve kırsal bölgelerde güçlendirmek amacıyla yeni yatırımlar yapan VEDAŞ Muş İl Müdürlüğü, ihtiyaç duyulan güzergahlarda da aydınlatma tesisi inşa ediyor. Aydınlatma çalışmaları hakkında bilgi veren VEDAŞ Muş İl Müdürü Suat Coşar, arıza oluşumunu engelleyen ve hizmet kalitesini artıran yatırımlarla şebekeleri sürekli güçlendirdiklerini ifade etti. Gerçekleştirilen aydınlatma çalışmalarıyla sokak ve caddeleri ışıl ışıl hale getirmek için yoğun çaba gösterdiklerini ifade eden Coşar, “Bölgemizde özellikle kış mevsiminde havaların erken kararması nedeniyle okulların dağılma saatlerinde hava iyice kararmış oluyor. Öğrencilerimizin güvenli bir şekilde okullarından ayrılarak evlerine ya da yurtlarına ulaşmaları için okul güzergahlarındaki tüm aydınlatma tesislerinin bakım ve onarımlarını gerçekleştirdik. İhtiyaç duyulan lokasyonlara da yeni aydınlatma tesisleri inşa ettik. Birçok noktada okulların önündeki havai hatları yer altına alarak enerji güvenliğini sağladık. İlköğretim, lise ve üniversite güzergahlarının tamamında bu çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bugün yollarını aydınlattığımız gençlerin yarın ülkemizi kalkındıracağı düşüncesinden hareketle VEDAŞ ailesi adına tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar dilerim” dedi.