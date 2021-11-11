VEDAŞ’tan kış hazırlığı

VEDAŞ Muş İl Müdürlüğü, elektrik şebekesinin bakım ve onarım çalışmalarını yaparak kışa hazırlarken, hizmet içi eğitimlerle de kışın zor şartlarında iş güvenliğine uygun çalışmalar konusunda personelini bilgilendiriyor.

Merkez ve kırsal bölgelerde gerçekleşen yatırım, bakım ve onarım çalışmalarıyla elektrik şebekesinin kışa hazır hale geldiğini ifade eden Muş İl Müdürü Suat Coşar; “Personelimize, kış döneminde iş güvenliğini önceleyerek çalışmaları konusunda eğitimler veriyoruz. Olası tehlikeler ve bu tehlikelerden korunma yöntemlerini personelimize aktarıyor, geçmiş iş kazalarını yeniden ele alarak bu kazaların simülasyonunu yapıyoruz. İş kazalarının oluşma nedenleri, bu kazalardan korunma prensipleri ve kişisel koruyucu donanımlarının doğru kullanılmasına yönelik eğitimlerimiz sonucunda personelimizin mevcut bilgilerini güncel tutarak iş güvenliği kurallarını kalıcı davranış haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi.