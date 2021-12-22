VEDAŞ Muş İl Müdürlüğünün merkez yatırım çalışması tamamlandı

Vangölü Elektik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Muş İl Müdürlüğü, kent merkezinde yaptığı yatırım çalışmalarıyla havadan geçen elektrik hatlarını yeraltına aldı.

VEDAŞ Muş İl Müdürlüğü ekipleri, şehrin giriş ve çıkışlarında havadan geçen elektrik hatlarını yeraltına alarak, olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşan arızaları minimize etti. Enerji hatlarının yeraltına alınmasıyla da kentin estetik görüntüsüne katkı sağlandı. Tüketicilere kesintisiz, kaliteli hizmet sunabilmek ve şehrin gelişimine katkı sunmak için yatırım çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden VEDAŞ Muş İl Müdürü Suat Coşar, “Yapımı sonlanmak üzere olan Millet Bahçesi ile Erzurum-Bingöl karayolu güzergahındaki havai elektrik hatlarını yeraltına aldık. Bu bölgeleri yeni tesis ettiğimiz aydınlatma şebekesiyle ışıl ışıl hale getirdik. Eski hatların yerine kurduğumuz modern elektrik şebekesiyle tüketicilerimize sunduğumuz hizmetin kalitesini artırırken kentimizin estetik görünümüne de katkı sağlamış olduk. Millet Bahçesi’nin tamamlanmasının ardından özellikle yaz dönemlerinde vatandaşlarımızın yoğun olarak kullanacağı bu bölgede yaptığımız yatırımların ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.