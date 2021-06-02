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VEDAŞ Muş İl Müdürlüğü bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), Muş’ta gerçekleştirdiği bakım ve onarım çalışmalarıyla tüketicilerine sunduğu hizmetin kalitesini artırmaya devam ediyor.

MUŞ 02.06.2021, 13:51
VEDAŞ Muş İl Müdürlüğü bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), Muş’ta gerçekleştirdiği bakım ve onarım çalışmalarıyla tüketicilerine sunduğu hizmetin kalitesini artırmaya devam ediyor.

VEDAŞ Muş İl Müdürlüğüne bağlı ekipler; merkez, ilçe ve kırsal bölgelerde gerçekleştirdiği bakım ve onarım çalışmalarıyla elektrik şebekesini güçlendiriyor. Daha aydınlık bir Muş için bakım ve onarım çalışmalarını sürdürdüklerini belirten VEDAŞ Muş İl Müdürü Suat Coşar, “Ekiplerimiz, bakım ve onarım planlamamız doğrultusunda merkez, ilçe ve kırsal bölgelerde trafo, pano, aydınlatma tesisleri gibi tüm şebeke unsurlarının kontrol ve bakımlarını gerçekleştirmektedir. Önleyici bakım çalışmalarımızla arıza olmasını beklemeden arıza oluşma potansiyeli olan noktalara müdahale ediyoruz. Tüketicilerimize sunduğumuz hizmet kalitesini her geçen gün daha da artırmak ve kesintisiz enerji arzı için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz” dedi.
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