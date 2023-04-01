Varto’yu Güzelleştirme Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Beyazgül güven tazeledi

Muş’un, Varto’yu Güzelleştirme Kültür ve Dayanışma Derneğinin 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Varto Dernekleri Federasyonu (VADEF) bünyesinde kurulan Varto’yu Güzelleştirme Kültür ve Dayanışma Derneğinin olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Yeterli çoğunluk sağlanmasıyla gündem maddeleri açıklanmasının ardından divan kurulu teşekkülü sağlandı. Divan kurulu başkanlığına Kerem Akdağ üyeliğe Mücahit Aktaş ve Güzel Yurdusev getirildi. Faaliyet raporları Başkan Yıldırım Beyazgül tarafından okundu. Açılış konuşmasını yapan Beyazgül, iş ve eğitimle ilgili projeler hakkında katılımcılara öneriler sundu. Kongrede yapılan konuşmaların ardından faaliyet ve mali rapor okundu. Tek liste ile gidilen kongrede mevcut başkan Yıldırım Beyazgül, yeniden başkan oldu. Seçimlerin ardından tebrikleri kabul eden yeni başkan Beyazgül, katılan üyelere teşekkür etti. Zorlu bir süreçten geçtiklerini ifade eden Beyazgül, ”Özellikle ülkemizde meydana gelen depremden dolayı vefat eden tüm canlarımıza Allah’tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyorum. Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun. Acı bir olay Allah bize böyle bir acıyı bir daha hatırlatmasın. Özellikle Varto halkı depremin acısını biliyor. Depremzede kardeşlerimize gereken yardımlar derneklerimizce yapıldı. Varto’muz içinde olası bir depremden önce nelerin yapılacağı konusunda kurum ve kuruluşlarla bizim görüşmelerimiz sürmektedir. Varto halkının kendilerine destek vermesi kendilerine güç ve moral katacağını belirtti. Derneğimiz Vartolulara hayırlı ve uğurlu olsun ”dedi.