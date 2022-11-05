Vartolu minikler Kızılayı öğrendi

Muş’un Varto Hürriyet İlkokulu Anasınıfı öğrencileri Türk Kızılayı haftası etkinlikleri çerçevesinde, Kızılay’ın yaptığı hizmetleri yerinde görerek incelediler.

Hürriyet İlkokulu anasınıfı öğrencileri, okulun müdürü ve öğretmenleri öncülüğünde Kızılay Haftası nedeniyle Kızılay Varto Şubesini ziyaret ettiler. Öğrencilerin kendi elleriyle yaptıkları oyuncaklarını Kızılay Şube Başkanı Hamza Sezgin Yonat’a teslim ederek başka köy öğrencilerine hediye olarak verilmesi talebinde bulundular. Kızılay haftası etkinlikleri çerçevesinde kendilerini ziyarete gelen öğrencileri yaptıkları hizmetleri ile bilgilendiren Başkan Hamza Sezgin Yonat, miniklerin kendilerinden bilgi almalarının bu yaşlarda çok önemli olduğunu söyledi. Yoneat, “Geleceğimizin gençleri olarak karşımıza çıkacak bu yavrularımızın şimdiden Kızılay’ın ne olduğunu, ne amaçla çalıştığını ve ilerde kendilerinin de gönüllü olarak Kızılay’a katılımlarını sağlamamız açısında önemli bir ziyaret. Bu konularının devamını önemsiyorum. Keşke tüm öğrencilerimizle bu tür fırsatları değerlendirirsek ve kendilerine Kızılay ile ilgili çalışmalar hakkında bilgiler versek. İlerde doğal afetlerde nelerin yapılacağını ve nasıl hareket edeceklerini şimdiden öğrenmeleri geleceğimiz için çok önemlidir. Bu tür etkinliklerin ilçemizde devamlı olmasını sadece günlere bağlı olarak yapılmasını değil de her zaman öğrencilerin eğitilmelerini istiyoruz. Azıcıkta olsa bu yavrularımızı bilgilendirdiğimiz için mutluyuz. Konu ile ilgilenen tüm öğretmen ve öğrencelerimize teşekkür ederim” dedi.

Hürriyet İlkokulu Anasınıfı öğretmen ve öğrencileri ise Kızılay başkanının kendilerini iyi bir şekilde karşıladıklarını ve yapmış olduğu çalışmalar konusunda bilgi sahibi olduklarından dolayı Kızılay Başkanı Hamza Sezgin Yonata teşekkür ettiler. Yapılan değerlendirmenin ardında Kızılay başkanı öğrencilere kek ve meyve suyu ikramında bulundu.