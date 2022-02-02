Vartolu hayırseverlerden 65 üniversite öğrencisine burs

MUŞ (İHA) – Muş’un Varto ilçesi nüfusuna kayıtlı 65 üniversite öğrencisine hayırseverler tarafından burs verilmeye başlandı.

“Vartolu üniversite öğrencilerimiz geleceğimizdir” projesi ile hayırsever vatandaşların desteğiyle Varto nüfusuna kayıtlı ve çeşitli üniversitelere giden 65 öğrenciye ayda 300 TL burs verilmeye başlandı. Açıklamalarda bulunan Mehmet Urulu, Vartolu Doktor Harun Kaya ile bu işe giriştiklerini ve Almanya’da çalışan Deniz Özvural adlı vatandaşın 15 öğrenciye burs katkısıyla cesaret aldıklarını belirterek, “Varto ilçemiz için neler yapabiliriz diye çaba sarf etmeye başladık ve üniversiteli öğrencilerimize burs sağlamayı kararlaştırdık. Durumu ilk önce Vartolu doktorumuz Harun Kaya’ya izah ettik. Böyle bir imkânın Vartolu öğrenciler için önemsediğini söyleyerek bize cesaret verdi. 5 bin TL ile bize katkı sundu. Kısa bir süre sonra Almanya’da işçi olarak çalışmakta olan Deniz Özvural adlı vatandaşımız da 15 öğrencinin bursunu üstlendi. Bunlardan sonra hayırseverlerimiz bize katkı sundular. Özellikle bir konu bizi hem çok sevindirdi hem de düşündürdü. Özellikle Polonyalı ve Hindistanlı arkadaşlarım da bize katkı sunmak isteyerek para yardımında bulundular. İlçede gazetecilik yapan ve denetim kurulu üyemiz olan Fatih Çelik’ten de danışmanlık alarak daha da olumlu çalışmaya başladık. Özellikle bize bu konuda katkı sunan tüm hayırsever vatandaşlarımıza ve bize maddi ve manevi destekte bulunan herkese teşekkür ederim. Öğrencilerimizin eğitim öğretiminde ne kadar katkı sunarsak bizim için mutluluk getirecektir. Özellikle kız çocukları bu konuda önceliğimizdir. Kızlara daha çok önem vermek istiyoruz. Öğrencilerden de bir isteğimiz var, Varto için özellikle derslerine çalışıp başarı elde etmelerini istiyoruz. İlk etapta 65 öğrencimize aylık 300 TT burs veriyoruz. Kendilerine hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Burs katkısı alan öğrenciler ise yapılan anlamlı katkılardan dolayı hayırseverlere teşekkür ettiler.