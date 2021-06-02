Varto’da yılsonu sergisi

Muş’un Varto Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün (HEM) açmış olduğu kurslara devam eden kursiyerlerin yaptıkları el emeği göz nuru eserler sergilendi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen yılsonu sergisinin açılışına Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, Halk Eğitim Merkezi Müdürü M. Sait Turan, kamu kurum amirleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Sergi açılışında bir konuşma yapan Varto HEM Müdürü M. Sait Turan, hedeflerinin tüketen değil üreten ve ürettikleri ile aile bütçelerine katkı sunan meslek sahibi bireyler yetiştirmek olduğunu söyledi. Turan, "Merkezimizce gönüllülük esasına dayanarak açmış olduğumuz sosyal ve kültürel kurslarla toplumun kültür seviyesini yükseltmek, bilgi ve becerileri kazandırmak amaçlanmıştır. 2020-2021 eğitim öğretim yılı içerisinde 35 öğreticinin istihdam edilmesi ile 120 kurs açarak çalışmamıza devam ettik. Bunun 45 kursu mesleki teknik kursları, 75’ı ise genel kurslar ve kurslarımıza 950 kadın ve 380 erkek olmak üzere bin 230 kişi katıldı. Bu yıl da sergimizi açıyoruz. Halkla öğrencilerimizle bir aradayız. Huzurlarınızda bayanlara teşekkür ederim” dedi.

Serginin kurdelesini kesen ve sergi alanında incelemelerde bulunan Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı da, “Yılsonu sergisindeyiz. Pandemi sürecinde halk eğitim kurslarımız zaman zaman kapandı ve zaman zaman açıldı. Ama buna rağmen tüm eğiticilerimiz ve kursiyerlerimiz durmamışlar çalışmalar. Yeri geldiği zaman kurslarda yeri geldiği zaman evlerde çalışmışlar. Bugün bunun heyecanını yaşıyoruz. Çok güzel bir yılsonu sergisi oldu. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından iki gün açık kalacak serginin açılışı yapıldı. Halk Eğitim merkezi Müdürlüğünde açılan müzik kurslarına katılan kursiyerler de ilk kez açılış töreninde sahne aldı.