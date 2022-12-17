Varto’da sokak hayvanlarını aşılama ve küpeleme çalışması

Muş’un Varto Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı, Tatvan Belediyesi ile ortaklaşa “Sağlıklı hayvanlar güvenli sokaklar mutlu insanlar” sloganıyla sokak hayvanları aşılama ve kısırlaştırma işlemlerini başlattı.

Muşun Varto ilçesinde, sokak hayvanlarının aşılatılması ve küpelenmesi ayrıca kısırlaştırma işlemlerinin yapılması yönünde Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Güder’in ve Varto Belediye Koordinatörü İbrahim Geylani’nin girişimleri üzerine Tatvan Belediyesi Başkanı Mehmet Emin Geylani’nin katkılarıyla Gönüllü Veteriner Hekimler ve Teknikerler Derneğince “Sağlıklı hayvanlar güvenli sokaklar mutlu insanlar” sloganıyla sokak hayvanları toplatıldı. Toplanan sokak hayvanları mal meydanı binasında kısırlaştırma, bakım, aşılama ve küpeleme yapıldı. Sokak hayvanları yapılan çalışmalar sonrası tekrar alındıkları doğal ortamlarına bırakılmaya başlanıldı. Varto ilçesine sokak hayvanlarının bakım, aşılama, küpeleme ve kısırlaştırma işlemlerini yapmak üzere geldiklerini dile getiren Gönüllü Veteriner Hekimler ve Teknikerler Derneği Yönetim Kurlu Üyesi veteriner hekim Ömer Serçin, “Biz dernek olarak bu hafta Muş’un Varto ilçesindeyiz. Varto Belediyesinin nazik daveti üzerine geldik. Buradaki amacımız sokak hayvanlarını kısırlaştırmak. Sokak hayvanlarını sadece kısırlaştırmıyoruz, halk sağlığı için bunların normal ve kuduz aşılarını özellikle, iç-dış parazitleri, ektoparazitler tedavisinde yapıyoruz. Ayrıca bu gün bir canımızı da tümörden kurtardık. Varto halkının sağlı içinde elimizden geleni yapıyoruz. Kısa süre önce Bitlis’te aldığımız üzücü haber üzerine kuduz aşılarına önem vermeye ve bölgede çalışmaya ayrıca önem veriyoruz. Bu vesile ile Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Güder ’ede çok teşekkür ediyorum. Desteklerini bizim derneğimizden esirgemedi. Bu çalışmaların devam etmesini yürekten istiyoruz. Her kese katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Diyen dernek sorumlusu, bu gün kısırlaştırma işlemlerini yaptığımız bu hayvanların üç dört gün bakımlarını yaptıktan sonra hepsi alındığı bölgeye geri bırakılıyor. Tamamı eski yaşam şartlarına doğal hayatlarına geri dönüyorlar. Bu konuda bizim önemli bir sloganımız var. Tek sağlığa yürekten inanıyoruz. Hayvan sağlığı doğa sağlığı ve insan sağlığının ayrılmaz bir bütün olduğunu düşünüyoruz. Zaman her zaman sloganımız Sağlıklı hayvanlar güvenli sokaklar mutlu insanlar” dedi.

İlçede büyük bir özveri ile sokak hayvanları için çalışma başlattıklarını söyleyen Varto Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Menduh Işık, ”Halk sağlığı ve çevre sağlığı için sahipsiz dolaşan sokak hayvanlarını kısırlaştırıp, iyileştirip tekrar yaşam alanlarına bırakıyoruz. Kaymakamımız Mehmet Güder’in talimatı doğrultusunda Tatvan Belediyesi ve gönüllü ekipler ilçemize gelip sokak hayvanlarını kısırlaştırıp tekrar doğal yaşam alanlarına bırakıyoruz. Burada gönüllü çalışan hayvan severlere, Tatvan Belediyesine ve Kaymakamımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Sağ olsunlar var olsunlar” dedi.