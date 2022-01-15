Varto’da sokak hayvanları için beslenme alanları oluşturuldu

Muş’un Varto ilçesinde sokak hayvanları için beslenme noktaları oluşturuldu.

Göreve başladığı günden itibaren başarılı çalışmalar yürüten Muş’un Varto İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Güder, sokak hayvanları için ilçede adeta seferberlik başlattı. Kar yağışı ve dondurucu soğukların hakim olduğu Varto ilçesinde, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına belediye ekipleri tarafından ilçenin bir çok yerinde mama kapları konularak sokak hayvanları için beslenme alanları oluşturuldu. Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Güder’in talimatıyla ekipler, sokak hayvanları için farklı noktalara mama bırakırken, veteriner hekim de sokak hayvanlarının sağlık kontrollerini yaptı.

Sokak hayvanlarının soğuk kış günlerinde beslenme sorunu yaşamamaları için teyakkuzda olduklarını aktaran Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Güder, "Varto ilçemizde, ekiplerimizle birlikte sokak hayvanlarının beslenmesi ve korunması için teyakkuz halindeyiz. Sokak hayvanları için ilçemizin bir çok yerinde beslenme noktaları oluşturarak, hem mama bıraktık hem de veteriner hekim tarafından sağlık kontrollerini gerçekleştirdik. Sokak hayvanlarının ve yaban hayatının beslenme sorunu yaşamaması için bütün imkanlarımızı kullanacağız. Yaşayan insanlara olduğu gibi yaşayan canlılara karşı da sorumluluklarımızı yerine getireceğiz" ifadelerine yer verdi.