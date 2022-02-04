Varto’da Regaip Kandili idrak edildi

Muş’un Varto ilçesinde üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Rahmet, mağfiret ve bereket iklimi üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili münasebetiyle H. Kaya Özer Camii’nde düzenlenen programa Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Güder, İlçe Müftüsü Bayram Öztürk, H. Kaya Özer Camii İmam Hatibi Haci Azak, imam hatipler, imam hatip lisesi öğrencileri ile vatandaşlar katıldı.

Açıklamalarda bulunan Varto Müftüsü Bayram Öztürk, “Regaip, kelime anlamı olarak rağbet edilen, kıymetli olan demektir. Gelin biz de bu anlama uygun hareket edelim. Bu üç ayların başlangıcında, bugünlere kıymet verelim, rağbet edelim. Rabbimize şükran olsun sadece biz Müslümanlara bunu nasip etti. Vartolular gerçekten buna hasret kalmıştı. Maneviyata çok hasretti. Bu maneviyat iklimi içerisinde cami doldu taştı. Kardeşlerimiz güzel bir program yaptılar. Rabbim İnşallah dualarımızı kabul eylesin” dedi.

İmam hatiplerin Kur’an-ı Kerim ve ilahiler okuması ve yapılan duaların ardından kılınan yatsı namazıyla program sona erdi.