Varto’da Miraç kandili idrak edildi

Muş’un Varto Müftülüğü tarafından düzenlenen Miraç Kandili programı yoğun ilgi gördü.

Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed’in bir gece Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya götürülmesi ve buradan da ‘huzur-u ilahiye’ yükseldiği gece olarak bilinen Miraç Kandili, tüm Türkiye’de olduğu gibi Muş’un Varto ilçesinde de dua ve ibadetle idrak edildi. Kur’an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunduğu gecede dualar edildi.

H. Kaya Özer Camii’nde düzenlenen programa Varto İlçe Müftüsü Bayram Öztürk, imam hatipler, lise öğrencileri ve vatandaşlar katıldı. İlçe Müftüsü Bayram Öztürk’ün sohbetiyle başlayan programda günün anlam ve önemine değinerek, "Üç aylar mevsiminin manevi hayatımıza getirdiği bereketle birlikte dini hayatımızda önemli bir yeri olan İsra ve Miraç gecesine ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. İsra ve Miraç, Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in (S.A.V) kutlu yolculuğunun ve Rabbi ile buluşmasının adıdır. Bu mübarek gecede elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalıyız. Bu gece Peygamberimizi hatırlayıp O’nu anacağız. İnşallah Varto’muz için hayırlara vesile olur. Bugün bu anlamda hem çocuklarımızla hem gençlerimizle hem Varto’muzun güzel insanları ile beraber olma imkânı veren Rabbimize hamd olsun. İnşallah güzel bir program olacak. Gecemize katılan bütün Müslüman kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsinin gecesini tebrik ediyorum. Bizim için hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Program, İmam hatiplerin Kur’an-ı Kerim ve ilahiler okuması ve yapılan duaların ardında kılınan yatsı namazıyla sona erdi. Hayırseverler getirdikleri hayırları dağıttılar.