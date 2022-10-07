Varto’da Mevlit Kandili coşkusu

Muş’un Varto Müftülüğü tarafından düzenlenen Mevlit Kandili programı yoğun ilgi gördü.

H. Kaya Özer Camii’nde düzenlenen programa Varto Müftüsü Bayram Öztürk ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Varto Müftüsü Bayram Öztürk, günün anlam ve önemine değinerek, "Peygamber Efendimizin doğum yıldönümü Müslümanlar için çok önemlidir. Bu gece Peygamberimizi hatırlayıp onu anacağız. İnşallah güzel bir program olacak. Bu sene Diyanet İşleri Başkanlığımız Mevlidi Nebi kutlamalarını ve Cami ve Din Görevlileri Haftasını bir arada kutlamaya karar vermiştir. Gecemize katılan bütün Müslüman kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsinin gecesini tebrik ediyorum. Bizim için hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Program, imamların Kur’an-ı Kerim ve ilahiler okuması ve yapılan duaların ardında kılınan yatsı namazıyla sona erdi.