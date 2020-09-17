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Varto’da korona virüs denetimleri

MUŞ’UN VARTO İLÇESİNDE KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA DENETİM YAPILDI.

MUŞ 17.09.2020, 12:25
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Varto’da korona virüs denetimleri

MUŞ (İHA) – Muş’un Varto ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Varto ilçesinde Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürü Fevzi Tepe ve personellerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimde; maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyarı yapıldı. Müdür Tepe, başta şehir içi ulaşım araçları olmak üzere vatandaşların toplu olarak bulunduğu park, bahçe, meydan, cadde, sokak ve benzeri yerlerde maske, fiziki mesafe ve bu alanlar için belirlenmiş diğer kuralların denetimine yönelik gerekli planlama ve hazırlıkların yapılacağını belirtti. Fevzi Tepe, “İçişleri Bakanlığımızın tüm birimlere gönderdiği genelge doğrultusunda bugün Varto ilçemizde gerekli denetimleri yaptık. Vatandaşlarımızı uyardık. Belirtilen kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunduk. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadık” dedi.

Yapılan denetimlerin sağlıkları açısında iyi olduğunu dile getiren Erhan Aktaş adlı vatandaş ise denetimleri yapanlara teşekkür etti.

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