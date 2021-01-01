Varto’da kısıtlama sessizliği

Muş’un Varto ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlama nedeniyle kent sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığının Türkiye genelinde uygulamış olduğu korona virüs tedbirleri kısıtlaması Varto’da da devam ediyor. Varto’da eczane, fırın ve tüp bayileri ile kısıtlamadan muaf olan iş yerleri açılırken, vatandaşlar ise tedbirlere uyum sağladı.