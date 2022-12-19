Varto’da “Kırsalda Kooperatifçiliğin Önemi” paneli düzenlendi

Muş’un Varto Kaymakamlığı, Varto Belediyesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Muş Yatırım Destek Ofisi işbirliğinde “Kırsalda Kooperatifçiliğin Önemi” paneli düzenlendi.

Varto Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen panele, Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı İlhan Koçulu ve Muş Alparslan Üniversitesinden Doç. Dr. Zeliha Tekin konuşmacı olarak katıldı. Kırsalda kooperatifçiliğin öneminin anlatıldığı panelde, kırsal kalkınmanın gelişmesi ile ilgili konular ele alındı.

Sivil toplum örgüt başkanları, muhtarlar ve kamu kurum çalışanlarının katıldığı panel, soru ve cevap bölümünün ardından son buldu.