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Varto’da kar yağışı
Muş’un Varto ilçesinde uzun bir aradan sonra kar yağışı etkili oldu.
MUŞ 22.12.2020, 10:40
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Muş’un Varto ilçesinde uzun bir aradan sonra kar yağışı etkili oldu.Bahar havasının yaşandığı ilçede, sabah saatlerine yağan karla birlikte hava sıcaklığı da hissedilir derecede düştü. Vatandaşlar kar yağışı ile birlikte küçük ve büyükbaş hayvanlarını ahırlara almaya başladı. Kenti tamamen beyaza bürüyen kar, trafikte de aksamalara neden oldu. Sabah saatlerinde iş yerlerini açan esnaf, dükkanlarının önündeki karı temizlerken, belediye ekipleri ise ilçedeki çalışmalarını sürdürüyor.
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