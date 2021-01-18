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Varto’da kar yağışı
Muş’un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye başladı.
MUŞ 18.01.2021, 11:09
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Muş’un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye başladı.
İlçede akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle 41 köy yolu ulaşıma kapandı. Hava sıcaklığında hissedilir derecede düşüş yaşanırken, yol açma çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.
İlçe Özel İdaresi Müdürü İmam Karahan, yüksek kesimlerde bulunan köylerde fırtınanın etkili olması nedeniyle 41 köy yolunun kapandığı ve kar yağışının dinmesinin ardında yol açma çalışmalarının başlatılacağını söyledi.Varto Belediyesi ekipleri de ana cadde ve sokaklarda yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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