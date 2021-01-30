Varto’da kar temizleme çalışması

Muş’un Varto Belediyesi, ilçede etkili olan kar yağışının ardından temizleme çalışması başlattı.

Varto ilçesinde hayatı adeta felç eden kar yağışının ardından belediye ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarla tüm ana yollar ve sokaklar temizlendi. İlçe Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı’nın talimatıyla çalışmalara başladıklarını söyleyen Varto Belediyesi Fen İşleri Müdürü Yakup Dede, bu sene mevsim şartlarının iyi olmasına rağmen son yağan karın hemen ardından süratle tüm ana yolları ve sokakları temizlediklerini söyledi. Dede, "Şehir içerisinde biriken karları ve ilçemizin çarşısında hayatı olumsuz yönde etkileyen kar yığınlarını toplayıp daha sonra kamyonlarla ilçe merkezi dışına taşıyoruz. Yani araçlarımız hiç durmadan karla mücadele çalışması yapıyor. Son yağan karın ardından temizleme çalışmalarımız kesintisiz sürüyor. 5 iş makinesi ve 16 elemanla 24 saat olmak üzere çalışıyoruz. Şu anda bazı noktalarda topladığımız karları ilçe dışına naklediyoruz. İlçemizin tüm sokakları temiz, herhangi bir sıkıntı yok" diye konuştu.

Belediyenin karla mücadele çalışmalarından memnun olduklarını söyleyen esnaf Mehmet Şah Uçucu ise “Belediyemizin karla mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Sürekli çarşıyı temiz tutuyorlar. Her zaman böyle temiz isteriz. Başta kaymakamımıza ve emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ederim” dedi.