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Varto’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Muş’un Varto ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

MUŞ 29.10.2021, 12:40
Varto’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Muş’un Varto ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Güder tarafından kaymakamlıkta tebriklerin kabul edilmesinin ardından programa kültür merkezi konferans salonunda devam edildi. Cumhuriyet Başsavcısı Suna Bal Eşmeli, Garnizon Komutanı Asteğmen Yusuf Kalkan, İlçe Emniyet Müdürü Şeref Gök, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Cengiz Mete Yavuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, gaziler, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı törende bir konuşma yapan Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Güder, "Tarih boyunca her türlü tehdit ve tehlike karşısında istiklal ve hürriyetini kabul etmiş olan yüce Türk milleti, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları önderliğinde kurtuluş mücadelesini büyük acılarla, zorluklarla ve yoklukla, binlerce şehit kanıyla, şanla şerefle kazanmış ve ne kadar yüksek karakterli bir millet olduğumuzu bir kez daha dünyaya ispat etmiştir. Milletimizin çetin mücadeleci sonrasında ilan ettiğimiz Cumhuriyet, ulusal bağımsızlığımızın yanı sıra millet olarak çağdaş ve güncel bir yönetim sistemine geçtiğimizin de adeta bir tescili olmuştur. Demokrasi çağımızın olmazsa olmazı haline gelen teori ve pratikte insanların ve toplumların kendi kendisini en iyi ifade edebildiği, halkın kendi kendisini yönetmesi olarak tanımlayacağımız bir yönetim şeklidir. Cumhuriyet ise ismini teorik, ruhunu demokrasiden alan bir yönetim biçimidir. Cumhuriyetimizin kurucusu Önder Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarının bizlere bu toprağı vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz şükran, minnet ve rahmetle anıyorum" dedi.

Cumhuriyet İlkokulu Müdürlüğü tarafından hazırlanan programda okunan şiirler ve oratoryo gösterisinin ardından değişik yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle program sona erdi.

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