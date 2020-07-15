Varto’da 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü
MUŞ'UN VARTO İLÇESİNDE 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ ANMA, DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ NEDENİYLE ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ.
Muş’un Varto ilçesinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Varto’da 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle değişik köylerdeki şehitlerin mezarları ve aileleri ziyaret edildi. İlçe Müftüsü Bayram Öztürk tarafından Kur’an-ı Kerim okunması ve dua yapılmasının ardından Hacı Kaya Özer Camiinde verilen mevlide vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Daha sonra Şehit Serdar Akın, Şehit İbrahim Yoran, Şehit Hüseyin Beşli, Şehit İbrahim Özkur’un mezarları ziyaret edilerek dua edildi. Müftü Öztürk ve beraberindekiler, şehit ailelerini de ziyaret ederek Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler takdim etti.
Şehitlik ziyaretine Kızılay Başkanı Hamza Sezgin Yonat, Varto Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Fevzi Tepe de katıldı.
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