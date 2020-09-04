Varto polisinden korona virüs tedbirleri
MUŞ’UN VARTO EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA VATANDAŞLARA UYARIDA BULUNDU.
Muş’un Varto Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara uyarıda bulundu.
Varto Emniyet Müdürü Şeref Gök tarafından oluşturulan ekipler, ilçe merkezinde devriye atarak vatandaşların korona virüs tedbirlerine uymalarını ve maske takıp sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı. Ekip otosunda da yapılan anonsta, vatandaşların sağlıklı bir yaşam sürdürmeleri ve korona virüsü hep birlikte yenmeleri için gerekli önlemleri alınması istenildi. Yapılan anonsta, “Değerli vatandaşlarımız, korona virüs salgınıyla mücadelede yeni bir döneme giriyoruz. Artık kontrollü sosyal hayat dönemindeyiz. Lütfen rehavete kapılmayalım. Tedbiri elde bırakmayalım. Maske takmaya, sosyal mesafeye ve hijyene dikkat etmeye özen gösterelim. Lütfen kurallara hassasiyetle uyalım. Tedbirleri elden bırakmayalım. Tüm kurallara hassasiyetle uyarak inşallah bu dönemi de hep birlikte atlatacağız. Sabrınız ve dikkatiniz için teşekkür ederiz” denildi.
Vatandaşlar ise emniyet müdürlüğünün yaptığı çalışmaların önemli olduğunu belirterek ilgililere teşekkür ettiler.
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