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Varto Kaymakamı Güder göreve başladı

MUŞ (İHA) – Muş’un Varto ilçesine Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili olarak atanan Mehmet Güder göreve başladı.

MUŞ 14.09.2021, 12:50
Varto Kaymakamı Güder göreve başladı

MUŞ (İHA) – Muş’un Varto ilçesine Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili olarak atanan Mehmet Güder göreve başladı.

Son Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Tunceli’nin Çemişgezek Kaymakamlığından Muş’un Varto ilçesine Kaymakam ve Belediye Başkanı Vekili olarak atanan Mehmet Güder göreve başladı. Hükümet konağı önünde kamu kamu kurum ve kuruluşları amirleri tarafından düzenlenen bir törenle karşılanan Kaymakam Güder, Vartolular için çalışacaklarını, bundan sonrada her türlü hizmet için gerekli çalışmaları yapacaklarını ifade etti. Kaymakam Güder, daha sonra kurum amirleri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

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