Varto Dernekleri Federasyonundan bilgisayar desteği

Muş’un Varto Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Soydan’ın girişimleri sonucu bir okula bilgisayar desteği verildi.

Varto Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Soydan’ın temin ettiği bilgisayarlar, Varto’yu Güzelleştirme Kültür ve Dayanışma Derneği aracılığıyla ilçedeki Cumhuriyet İlkokulunda kurulan EBA destek sınıfları ile maddi durumu el vermeyen 2 öğrenciye teslim edildi. Cumhuriyet İlkokuluna bir ziyaret gerçekleştiren Başkan Mehmet Soydan, Mersin Varto Der Başkanı Vahap Bayar ve Varto’yu Güzelleştirme Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yardımcısı Tahsin Güneş, okulda kurulan bilgisayar sınıfında incelemelerde bulundu. Cumhuriyet İlkokulunda kurulan bilgisayar sınıfında incelemelerde bulunan başkanlar, bilgisayarların başına oturarak test ettikten sonra yardım yapan iş adamlarına öğrenciler adına teşekkür ettiler.

Konu ile ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Mehmet Soydan, hayırsever iş adamlarının bağışlarıyla EBA destek programı kapsamında oluşturulan sınıflarda kullanılmak üzere bilgisayar desteği yapıldığını belirterek, “Varto’da okuyan çocuklarımızın daha verimli olabilmeleri, daha çok bilgi sahibi olabilmeleri için böyle bir imkân oluşturduk. Ben hayır sahibi iş adamlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Her zaman katkılarını bekliyoruz. Varto için ne yapsak azdır. Bu sınıf hayırsever iş adamlarımız tarafından oluşturuldu. Biz Varto’ya 31 tane bilgisayar gönderdik. Bunlardan bir tanesi laptoptur. Umarım öğrencilerimiz beğenmiştir. Uzaktan eğitimden dolayı evinde bilgisayarı ve tableti olmayan öğrencilerimiz, böylece gelip okullarındaki EBA noktalarında eğitim görebilecekler. Bütün Varto’muza ve bütün öğrencilerimize hayırlı olsun diyorum. Bundan sonrada kitap yardımı yapmayı da planlıyoruz" dedi.

Mersin Varto Der Başkanı Vahap Bayar ve Varto’yu Güzelleştirme Derneği Başkanı Yardımcısı Tahsin Güneş ise bilgisayar desteğinden dolayı emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Öte yandan, tıp fakültesine devam eden kız öğrenciye ise diz üstü bilgisayar hediye edildi.