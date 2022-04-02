Varto Belediyesi tarafından iftar çadırı kuruldu

Muş’un Varto Belediye Başkanlığı tarafından Ramazan ayının ilk gününde kurulan iftar çadırında büyük bir yoğunluk yaşandı.

Varto Belediyesi Başkanlığı tarafından kurulan iftar çadırında vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Kurulan iftar çadırında yoksul ve yardıma muhtaç vatandaşlara sıcak yemek vermek için çaba sarf ettiklerini belirten Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Güder, yemek hazırlama ve dağıtım işini Varto Belediyesi Başkanlığı elemanları tarafından yapıldığını söyledi. Maddi durumu el vermeyen ihtiyaç sahibi 500 vatandaşa ise Ramazan kolisini dağıtacaklarını söyledi.

Ramazan ayında yoksul ve yardıma muhtaç vatandaşlara iftarda sıcak yemek dağıttıklarını ve yemeklerin çadırda hazırlandığını belirten Varto Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Menduh Işık, "Pendamiden dolayı iki yıldır çadırımızı kuramıyorduk. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da yoksul ve yardıma muhtaç vatandaşlarımız iftarlıkları yardım çadırından alabilecekler. Yemekler iftar çadırında hazırlanacak. Günlük yaklaşık 500 fakir aileye sıcak yemek dağıtımı yapılacak ve ayrıca 500 koli de Ramazan kolisi dağıtılacaktır. İftar çadırının kurulmasında en büyük emeği olan Varto Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız Mehmet Güder’e saygılarımızı sunarız. Vartolular adına teşekkür ederiz ” dedi.

Ramazan ayında iftar yemeğinin önemli olduğunu söyleyen ve çadırda iftarını açan vatandaşlar ise, iftar çadırının kurulmasında emeği geçenlere ve İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Güder’e teşekkür ettiklerini dile getirdi.