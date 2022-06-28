Vali Gündüzöz, Tokmak ve Akın ailelerine taziyede bulundu

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, kısa bir süre önce hayatını kaybeden polis memurları Onur Tokmak ve Yakup Akın için düzenlenen taziyelere katılarak aile efratlarına başsağlığı diledi.

Hasköy ilçesinde düzenlenen taziyeye katılan Vali İlker Gündüzöz, polis memuru Onur Tokmak’ın ailesi ve yakınlarına sabır diledi. Aileye başsağlığı dileyen Vali Gündüzöz ve beraberindeki İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu ile İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, bir süre sonra ilçeden ayrılarak, Sungu beldesindeki Akın ailesini evlerinde ziyaret etti. Aileye başsağlığı dileyen Vali Gündüzöz, daha sonra beldeden ayrıldı.