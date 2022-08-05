Vali Gündüzöz, Alparslan-2 Barajı’nı inceledi

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Varto yolunun 32. kilometresinde inşa edilen ve 2020 yılında elektrik üretimine başlayan Alparslan-2 Barajı’nda incelemelerde bulundu.

Vali Gündüzöz, DSİ Van Bölge Müdürü Ayhan Şahna’dan elektrik üretimine başlayan baraj hakkında bilgi aldı. Vali Gündüzöz’e, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu ile İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen de eşlik etti.