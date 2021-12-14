Uygulama otelinde yetiştirilen öğrenciler Türkiye’nin turizmine katkı sağlıyor

Muş’taki Nusret Sarman Anadolu Otelcilik ve Turizm Mesleki Lisesi, dünya turizminin en çok ziyaretçi ağırlayan ülkeleri arasında yer alan Türkiye’deki gözde otellere nitelikli ara eleman yetiştiriyor.

Muş’ta 442 öğrenci ve 30 öğretmenle eğitim öğretime devam eden Nusret Sarman Anadolu Otelcilik ve Turizm Mesleki Lisesi, ülkenin turizmine katkı sağlamak amacıyla her yıl onlarca öğrenci mezun ediyor. Okulda teorik derslerin yanı sıra uygulama otelinde pratik eğitim alan öğrenciler, 5 aylık stajlarını da ülkenin en gözde tatil mekanları olan Antalya, Bodrum ve Aydın illerinde gerçekleştiriyor. Eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezun olan öğrenciler, stajda kazandıkları deneyim sayesinde otellerde rezervasyon, muhasebe, bilgi işlem, yiyecek ve içecek, teknik, idari, santral, mutfak, depo sorumlusu, müdür yardımcısı, aşçı, resepsiyon şefi, bulaşıkçı, bilgi işlem elemanı, satın alma sorumlusu olarak iş bulma imkanı buluyor.

“Öğrencilerin zihni, ufku, dünyaya bakış açıları değişiyor”

442 öğrenci ve 30 öğretmenle turizme katkı sağlamak için eğitim öğretime devam ettiklerini kaydeden Okul Müdürü Mehmet Zakir Adanır, turizm sektörünün Türkiye’de bacasız sanayi olarak değerlendirildiğini söyledi. Turizm sektörüne ara eleman, kalifiye elaman ve kaliteli eleman yetiştirme çabası içerisinde olduklarını anlatan Adanır, “Okulumuzdan mezun olan öğrenciler turizm sektöründe kendilerine iş bulabiliyor. Okulda devam eden öğrencilerimiz 10. sınıftan itibaren staj çalışmalarına katılmakta. Muş’tan öğrencilerimiz Antalya’ya, Bodrum ve diğer turizm merkezlerine gitmektedirler. Sadece çocukların Muş’ta kalmasını değil, ufuklarının açılması içinde Türkiye’nin her tarafına gidip staj görmeleri onlar açısından güzel oluyor. Çocukların zihni, ufku açılmakta, dünyaya bakış açıları değişmektedir” dedi.

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Öğretmeni Zeynep Rüzgar da, Türkiye’nin dünya turizminde ilk 10’da yer aldığını ve okul olarak önemli amaçlarından bir tanesinin de turizm sektörüne nitelikli ara eleman yetiştirmek olduğunu ifade etti. Okulda konaklama ve seyahat hizmetleri alanının yanı sıra yiyecek ve içecek alanına ait atölyelerin de bulunduğunu belirten Rüzgar, “Atölyeler haricinde bir de uygulama otelimiz var. Çocuklar okulda gördükleri uygulamalı eğitimi bir de uygulama otelinde tekrardan gerçekleştirerek otel ortamına hazırlanıyor. Beceri eğitimlerine gittikleri zaman mesleki eğitim hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Öğrencilerimiz beceri eğitimini tamamladıktan sonra işletmelerde nitelikli personel olarak çalışabilirler ve bu çalışma esnasında akademik anlamda kendilerini geliştirerek bu sektörde kariyer basamaklarında ilerleyebilirler” ifadelerini kullandı.

“Öğrencilerimiz ekonomik özgürlüklerini kazanıyor”

Bu sene 150’ye yakın öğrencinin Antalya, Aydın, Bodrum illerinde staj eğitimlerini tamamladığını hatırlatan Rüzgar, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Buralarda hem mesleki eğitim alarak kendilerini geliştirdiler hem de maddi anlamda kazanç elde ettikleri için kendi ekonomik özgürlüklerini kazandılar ve ailelerine destek olarak, bölgenin de kalkınmasına katkıda bulunmuş oldular.”

Stajını il dışında tamamlayan 12. sınıf öğrencisi Elif Şek ise “Okulumuzda hem uygulamalı hem de akademik olarak dersler görüyoruz. İl içi ve il dışında 5 aylık bir staj görüyoruz. Okulumuza ait atölye ve uygulama otelimiz var. Hocalarımız tarafından yönlendiriliyoruz. Doğu’da yaşadığım için ilk staja gittiğimde yabancılık çekerim diye biraz çekindim. Sonuçta onlar yurtdışından gelen misafirler olduğu için alışamam sandım ama hiç öyle bir şey olmadı gayet sıcak insanlar. Güzel bir staj dönemi geçirdim. Yabancı turistlerle kültür anlamında da bir araya gelmiş olduk” diye konuştu.