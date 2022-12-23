Üretici ve çiftçilere yüzde 50 hibe destekleri anlatıldı

Muş’un Malazgirt ilçesindeki çiftçi, üretici ve girişimcilere yönelik Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Ekonomik ve Altyapı Yatırımları ile Makine Ekipman Desteği projelerine ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, söz konusu desteklerden ilçedeki çiftçilerin azami oranda yararlanmasını istediklerini belirterek, “Ülkemizin her noktasına yatırım bizim için çok değerli. İlçemizde yapılan yatırımlar daha da değerli. Şimdiden çiftçilerimize ve üreticilerimize hayırlı olsun” dedi.

Muş Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Ziraat Mühendisi Erdal Özkan ise projeye başvurmak için kesinlikle arazisinin köyde olması gerektiğini belirtti. Özkan, “Yüzde 50 hibe desteği yapmak isteyen çitçilerimiz kesinlikte arazilerinin köyde olması lazım. Ama diyelim çiftçimizin arazisi köyde kendisi batıda veya ilçe merkezinde ikamet ediyor, yine de başvuru yapabilirler. Ama arazisi ilçe merkezinde kendisi köyde ikamet ediyorsa, bu kişi başvuru yapamaz. Kırsal dediğimiz şey köylerimiz. Bu uygulama Türkiye’ni her yerinde böyle. Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, bakanlık tarafından oluşturulan kayıt sistemlerinin herhangi birine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekecek. Projeler, 50 bin ila 1 milyon TL arası bütçeli olabilecek. Başvuru yapacak gerçek ve tüzel kişiler, başvurularını https://www.tarimorman.gov.tr internet adresinden yapacaklar. Başvurular 20 Ocak 2023’te sona erecek" dedi.

Soru cevap bölümünün ardından program sona erdi.