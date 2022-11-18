Üniversite öğrencileri çocukları tiyatro oyunuyla buluşturdu

Muş Alparslan Üniversitesi (MAUN) Eğitim Fakültesi Okulöncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, “Piknik Ailesi Ormanda” tiyatro oyununu çocuklarla buluşturdu.

Senaryosunu Ünal Pekel’in yazdığı ve Muş Alparslan Üniversitesi Okulöncesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Erdinç Öcal’ın yönetmenliğindeki “Piknik Ailesi Ormanda” adlı tiyatro oyununa çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Kültür merkezinde sahnelenen oyunda, çevre temizliği ve gürültü konuları ele alınarak çocuklara eğitici bilgiler verildi.

Okulöncesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Erdinç Öcal rehberliğinde, sınıf öğretmenliği bölümü öğrencileri ile kurulan eski ve yeni akademi tiyatro ekibinin sergilediği tiyatro oyunu, minikleri hem eğlendirdi hem de bilgilendirdi.

Muş’ta akademisyen ve öğrencilerle beraber ‘Eski Yeni Akademi Tiyatrosu’ adı altında güzel bir tiyatro çatısı oluşturduklarını belirten Öcal, kentin en büyük eksikliğinin çocuk oyunları olduğunu ve bunu gidermek için çabaladıklarını söyledi. ‘Piknik Ailesi Ormanda’ adlı oyunla sezonun perdelerini açtıklarını kaydeden Öcal, “Bu açıdan çok mutluyuz. Gelen tepkiler çok güzel. Seyircilerimiz çok beğendiler. Çalışma sürecimizde sıkıntılarımız oldu, provalarımız zor geçti. Özellikle biz çalıştığımız için, öğrencilerimizin de dersleri olduğundan dolayı akşam 17.00’den sonra prova yapabildik. Ama bütün şartlarda herkes sebat gösterip, provalara katıldı ve oyunumuzu çıkarttık. Oyunumuz Ünal Pekel tarafından yazılmış bir oyun. Müziklerimizi, dekorlarımızı, kostümlerimizi kendi imkânlarımızla hallettik. Bundan sonra da değişik oyunlarla vatandaşlarımızı buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.