TOGEM-DER’den ihtiyaç sahiplerine anlamlı yardım
MUŞ(İHA)-ANADOLU’NUN KAPILARINI TÜRKLERE AÇAN 1071 MALAZGİRT ZAFERİ’NİN 949’UNCU YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA CUMHURBAŞKANI RECEP TAYİP ERDOĞAN’IN EŞİ EMİNE ERDOĞAN’IN HİMAYESİNDE KURULAN TOPLUMSAL GELİŞİM MERKEZİ EĞİTİM VE SOSYAL DAYANIŞMA DERNEĞİ (TOGEM-DER) BÖLGEDEKİ İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE, ÇOCUKLARA VE EVLENECEK ÇİFTLERE YARDIM GÖTÜRDÜ.
DER) tarafından Muş’un Malazgirt ilçesinde ihtiyaç sahibi 450 aileye gıda, beyaz eşya; 300 çocuğa kıyafet, oyuncak ve okul araç-gereç yardımı ve 2 bin 500 adet maske dağıtıldı
Anadolu’nun kapılarını Türklere açan 1071 Malazgirt Zaferi’nin 949’uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde kurulan Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) bölgedeki ihtiyaç sahibi ailelere, çocuklara ve evlenecek çiftlere yardım götürdü. Malazgirt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ver Dayanışma Vakfının daha önceden belirlediği ihtiyaç sahibi 450 aileye gıda, beyaz eşya; 300 çocuğa kıyafet, oyuncak ve okul araç-gereç yardımı ve 2 bin 500 adet maske dağıtıldı. Pandemi nedeniyle düğünleri-nikâhları ertelenen, maddi yetersizlikler yüzünden evlenemeyen 30 gelin ve damat adayına gelinlik, damatlık yardımı gerçekleştirildi. İnegöl Belediyesi ve İnegöl Ticaret Odası iş birliğinde çiftlere mobilya desteğinde bulunuldu.
TOGEM-DER Başkanı Saadet Gülbaran, ‘’Özellikle kadın ve çocuk merkezli sorunlara dikkat çekmeye ve gücü yettiğince çözüm üretip uygulamaya çalışan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Temelde önceliğimiz eğitim. Bugüne kadar birçok proje üretip hayata geçirdik. Öğrencilere burs, ihtiyacı olan ailelere ev eşyası, giysi ve sağlık hizmeti ise süreklilik arz eden çalışmalarımız arasında. Böylesine şanlı bir zaferin yıldönümünde de asırlardır Anadolu’da hakim olmuş hoşgörü kültürünün mirası olan dayanışma ruhuna katkıda bulunmak adına dar gelirli ailelerimizin gıda, giyim, beyaz eşya ve muhtelif konulardaki ihtiyaçlarını karşıladık. Paylaşma ve destek olma konusunda tüm dünyaya da çağrıda bulunuyoruz’’ diye konuştu.
İlçe Kaymakamı Emre Yalçın tarihi Malazgirt ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere çeşitli yardımlar yapan Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) Genel Müdürü Selda Özgel’e ziyaretlerini anısına Selçuklu Arması Çiftbaşlı Kartal sembolünü hediye etti.
TOGEM-DER Başkanı Saadet Gülbaran adına teşekkür plaketini TOGEM-DER Genel Müdürü Selda Özgel tarafından ilçe Kaymakamı Emre Yalçın’a takdim edildi.
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