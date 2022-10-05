Tiyatro sanatçısı Gamze Elibol’dan çocuklara mont, bot ve hikâye kitabı

Danışmentgazi Mahalle Muhtarı Hasan Başaran’ın daveti üzerine ilçeye gelen engelli bireylerin ‘Umut Ablası’ Gamze Elibol, tarihi Malazgirt ilçesinde bulunmaktan son derece mutlu olduğunu ifade etti. Millet Bahçesinde kendi elleriyle kurduğu platform ile çocuklara müzik eşliğinde bot, mont ve kitap dağıtan Elibol, “Öncelikle Muş’un Malazgirt ilçesinde bulunmaktan son derece memnun ve çok mutluyum. İstanbul Kadıköy’de Engelsiz Amazonlar diye bir sanat evim var. Ama 81 şehirde yüzlerce köyde bot, mont ve tekerlekli sandalye yardımları yapıyoruz. ‘Mavinin Maceraları’ adında kendi yazdığım engelli bir minik kızın maceralarını anlatan hikaye kitabını da dağıtıyorum. Tabi ki tüm bu yardımları gönüllülerimizin destekleriyle yapıyoruz” dedi.

Yardımların ilçeye gelmesinde büyük payı olan Muhtar Hasan Başaran da, “Gelen yardımları Malazgirt geneline dağıttık. Bu yardımları Malazgirt’e Engelsiz Amazonlar Derneği Başkanı Gamze Elibol getirdi. Bizler bu yardımlar için onların gönüllülerine, yardımseverlerine çok teşekkür ediyorum. Özellikle Gamze Hanıma ayrı teşekkür ederim. 250 adet mont ve bot dağıttık. Çocuklar ve aileleri mutlu oldu. Daha önceden de ilçede dağıtmam için 30 adet tekerlekli sandalye göndermişti” diye konuştu.