TFF3. Lig: 1984 Muşspor: 0 - Erbaaspor: 1
TFF 3. Ligde mücadele eden 1984 Muşspor, sahasında karşılaştığı Erbaaspor’a 1-0 mağlup oldu.
TFF 3. Ligde mücadele eden 1984 Muşspor, sahasında karşılaştığı Erbaaspor’a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Merkez Karasu Sentetik Çim
Hakemler: Gökhan Özbulut x, Yiğit Çam x, Ahmet Kotan x
1984 Muş Spor: Berkehan Biçer x, Yusuf Acer x, Muhsin Yıldırım x (Emircan Birinci dk. 46 x), Abdulkadir Kuzey x, Mehmet Boztepe x, (Tolga Tekin dk. 78 ?), Mehmet Eksik x, Murat Can Yıldız x, Erkan Kömür x, Kadir Torbacı x, Taha Tunç x, (Hakan Aydın dk. 69 x) Ömer Çetinbaş x, (Oktay Bala dk. 78 x)
Erbaaspor: Ebubekir Elihoş xx, Mehmet Albayrak xx, Tolga Mert Aslan xx, Emirhan Çavuş xx (H. İbrahim Esen dk. 69 xx), Yavuz Alemdar xx (Serkan Gürses dk. 70 xx), Denis Mirkoviç xx, Emre Karadağ xx, Safa Yıldırım xx, Güney Tunçoğlu xx ( Yusuf Yağcı dk. 46 xx), İsmail Düzgün xx (Alperen Keleş 85 ?), Tufan Deniz Gelen xx (Hasan Çayrak dk. 58 xx)
Kırmızı kartlar: Mehmet Eksik (dk. 90+6) (1984 Muşspor) Ebubekir Elihoş (dk. 55) (Erbaaspor)
Sarı kartlar: Kadir Torbacı (dk. 9), Mehmet Eksik (dk. 40), Oktay Bala (dk. 81) (1984 Muşspor) Tolga Mert Aslan (dk. 51), Safa Yıldırım (dk. 58), İsmail Düzgün (dk. 72), Mehmet Albayrak (dk. 90+6) (Erbaaspor)
Gol: İsmail Düzgün (dk. 60) (Erbaaspor)