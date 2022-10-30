TFF 3. Lig: 1984 Muşspor: 1 - 68 Aksaray Belediye Spor: 2
TFF 3. Lig’de mücadele eden 1984 Muşspor, sahasında karşılaştığı 68 Aksaray Belediye Spor’a 2-1 mağlup oldu.
TFF 3. Lig’de mücadele eden 1984 Muşspor, sahasında karşılaştığı 68 Aksaray Belediye Spor’a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Muş Şehir
Hakemler: Alkan Parsak x, Mehmet Ali Çetin x, Abdullah Polat x
1984 Muş Spor: Zeki Ayvaz xx, Dede Çelik x (Ömer Faruk Acı dk. 59 xx), Süleyman Olgun x, Kıvanç Salihoğlu x (Akın Açık dk. 84 x), Ömer Karancı x, Yunus Karadağ x (Doğukan Bulut dk. 66 x), Furkan Yıldırım x, Raif Gündoğdu x (Berkant Taşkıran dk. 84 x), Erkam Kömür x, Tolga Tekin x (Emircan Birinci dk. 59 x), Efe Mustafa Çetin x
68 Aksaray Belediye Spor: Tunahan Dikişçi xxx, Utku Burak Kunduzcu xx, Erdi Bakırcı xx, İlker Avşar xx, Mustafa Kayabaşı xxx (Birkan Yılmaz dk. 80 x), Ali Say xxx (Alpay Demir dk. 85 x), Hasan Gündoğdu xx (Emre Alan dk. 73 xx), Sefa Aksoy xx, Aykut Sarıdoğan xxx (Yusuf Can Abay dk. 81 x), Nurullah Serbest xx, Vehbi Furkan Yıldırım xx (Ali Mert Işık dk. 46 xx)
Goller: Ömer Faruk Acı (dk. 90) (1984 Muşspor), Ali Say (dk. 32), Aykut Sarıdoğan (dk. 47) (68 Aksaray Belediye Spor)
Sarı kartlar: Dede Çelik (1984 Muşspor), Mustafa Kayabaşı, Sefa Aksoy, Vehbi Furkan Yıldırım (68 Aksaray Belediye Spor)