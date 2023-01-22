TFF 3. Lig: 1948 Muş Spor: 0 - Malatya Arguvan S.K: 0

TFF 3. Ligde mücadele eden 1984 Muşspor, konuk ettiği Malatya Arguvan Spor Kulübü ile golsüz berabere kaldı.

Stat: Muş Şehir

Hakemler: Tolga Tuna x, Mustafa Cem Büyük x, Rahim Sarı Dede x,

1984 Muş Spor: Murat Can Yıldız xx, Yusuf Acer x, Dede Çelik x, Emircan Birinci xx (Erkan Kömür dk. 68 x), Kadir Torbacı x (Doğukan Bulut dk. 85), Efe Karaoğlu xx, Taha Tunç x, Gökhan Cingirt x (Mehmet Boztepe dk. 45 x), Alperen Özşahin x, Oktay Bala x (Muhsin Yıldırım dk. 45 x), Ömer Çetinbaş x,

Malatya Arguvan S.K: Davut Paşa x, Denis Meriç x, Semih İntepe x, Haktan Orak x (Ömer Faruk Acı dk. 75), Ferhat Canlı x, Furkan Yiğit x (Vural Kurt dk. 66), Kubilay Köylü x (Serdar Aslan dk. 66 x), Furkan Yaşa, Enes Filiz x, Abdulvahap Kaya x, Emir Özbay x (Muhammed Bilal Barman dk. 58 x)

Kırmızı Kart: Furkan Yaşa (Malatya Arguvan S.K)

Sarı Kartlar: Ömer Çetinbaş, Gökhan Cingirt, Muhsin Yıldırım, Erkan Kömür (1984 Muş Spor), Ferhat Canlı (Malatya Arguvan S.K)