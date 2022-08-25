TDP Genel Başkanı Sarıgül’den 7’li masa açıklaması: “Seçimler yaklaştıkça daha masalar çok kurulur”

Malazgirt Zaferi’nin 951. yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Muş’a gelen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, HDP’nin öncülüğünde kurulan 7’li masa için “Seçimler yaklaştıkça daha masalar çok kurulur” dedi.

Havayolu ile Sultan Alparslan Havalimanına gelen TDP Genel Başkanı Sarıgül, burada partilileri tarafından karşılandı. Parti binasına gelerek basın mensuplarıyla bir toplantı düzenleyen Başkan Sarıgül, yaptığı konuşmasında, Türkiye’nin 3’üncü büyük ovasının Muş’ta olduğunu ve Türkiye ortalamasının çok üzerinde meralar ile çayırlar bulunduğunu söyledi.

“Gençlerimize büyükbaş ve küçükbaş hayvan hibe edeceğiz”

Muş’un tarım ve hayvancılık alanında büyük bir potansiyeli olduğuna dikkat çeken Sarıgül, “İnşallah iktidara geleceğiz. İthalatçıdan yana değil, Muşlu besiciden yana olacağız. Muş’ta kurulan aile işletmelerine destek olacağız. Çiftçilerin, besicilerin bankalara, tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının faizlerini sıfırlayacağız. Anaparayı da 120 aya böleceğiz. Gençlerimizi tarıma, hayvancılığa ve köyde yaşamaya özendireceğiz. Her köyde veteriner olacak. Gençlerimize büyük baş ve küçükbaş hayvan hibe edeceğiz” dedi.

“Hayat pahalılığını önlemenin yolu, marketten değil tarladan geçer”

Üretim artmadığı müddetçe açılan tarım kredi kooperatiflerinin fayda sağlamayacağına değinen Başkan Sarıgül, “Türkiye’de bin 400 tane kooperatif var. Maliyetler düşmedikçe, üretim artmadıkça, bin 400 değil, 140 bin market olsa ne olur? Hayat pahalılığını önlemenin yolu, marketten değil, tarladan geçer. Daha çok üretmemiz ve maliyetleri düşürmemiz lazım. TDP, huzur demektir, güven demektir. TDP, eşitlik ve adalet demektir. TDP, birlik, beraberlik ve kardeşlik demektir. TDP, ne yapacağını bilen, nasıl yapacağını bilen, vicdanlı ve ehil kadrolardır. Herkesin yapacak işi, yiyecek aşı, başını sokacak bir evi olacak. Pahalılığı bitireceğiz. Mutfaklara huzur, ülkemize adalet gelecek. Hiçbir ayrımcılık gözetmeden, herkese eşit hizmet vereceğiz. Türkiye’yi varlığa, berekete, adalete ve huzura kavuşturacak olan parti TDP’dir. TDP, milletinin emrinde ve hizmetindedir” ifadelerini kullandı.

“Seçimler yaklaştıkça daha masalar çok kurulur”

Seçimler yaklaştıkça daha çok masaların kurulacağını belirten Sarıgül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye’de bu sistemde, siyasi partiler arasında iş birliği ve güç birliği yapılmasını doğru olarak buluyorum. Ancak ilkelerini, prensiplerini herkesin konuşması lazım. Türkiye Değişim Partisi olarak siyasi partiler arasındaki iş birliğini ve güç birliğini son derece olumlu olarak karşılıyoruz. Ama unutmayın ki daha seçimlerin açıklanmasına, normal süreyle 4-5 ay var. Bu süre içerisinde birçok dengeler değişebilir. Önemli olan şudur. Demokratik parlamenter sistemi savunacak, tarafsız bir cumhurbaşkanı, güçlü bir meclis ve bağımsız yargı, Türkiye Değişim Partisi’nin en önemli özlemidir.”