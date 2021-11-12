TARMİSS Başkanı Yoldaş’dan Vali Gündüzöz’e ziyaret

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Tarım Aletleri İhtisas Sanayi Sitesi (TARMİSS) Başkanı Abdullah Yoldaş, Vali İlker Gündüzöz’ü ziyaret etti.

Malazgirt TARMİSS Sanayi Sitesi Başkanı Abdullah Yoldaş, esnaf Erhan Hanay ile birlikte Vali İlker Gündüzöz’ü makamında ziyaret etti. Vali Gündüzöz’ü ziyaretiyle ilgili açıklamada bulunan Yoldaş, “Sayın valimize organize sanayi yolunun yapım işini daha önce arz etmiştik. Sayın valimiz de Muş Özel İdare tarafından yolumuzun yapılacağının müjdesini verdi. Bizler de TARMİSS esnafları adına bu müjdelerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.