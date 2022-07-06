Tarım ve Orman Müdürü Gün’den Malazgirt’e ziyaret

Muş Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, beraberindekilerle Malazgirt ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Müdür Gün, beraberindeki İl Müdür Yardımcısı Dr. Ferit Yıldız, Şube Müdürü Samet Aşkın ve Malazgirt Tarım ve Orman Müdürü Erdem Taşsöken ile Malazgirt Belediyesi Başkanı Cengiz Altın, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer ve Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç’ı makamlarında ziyaret etti. Müdür Gün, Tarım ve Orman Bakanlığının faaliyetleri çerçevesinde uygulanan projeler, yürütülen çalışmalar ve kurumsal işlemler hakkında bilgiler verdi.

Kaymakam Demirer ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, nezaket ziyaretinde bulunarak bizleri onurlandırmışlardır. Kendilerine ve ekibine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Müdür Gün, Malazgirt Tarım ve Orman Müdürü Erdem Taşsöken’den yürütülen faaliyetler ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra ilçeden ayrıldı.