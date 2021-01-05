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Şeker pancarından Muş ekonomisine 100 milyon liralık katkı

Muş’ta bin 361 çiftçi tarafından 47 bin 650 dönüm alanda ekimi yapılan şeker pancarından 40 bin 501 ton şeker üretilirken, çiftçinin cebine ise yaklaşık 100 milyon liralık ekonomik girdi sağlandı.

MUŞ 05.01.2021, 09:09
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Şeker pancarından Muş ekonomisine 100 milyon liralık katkı

Muş’ta bin 361 çiftçi tarafından 47 bin 650 dönüm alanda ekimi yapılan şeker pancarından 40 bin 501 ton şeker üretilirken, çiftçinin cebine ise yaklaşık 100 milyon liralık ekonomik girdi sağlandı.

Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş., 2020 yılı 39. pancar alım ve işleme kampanyasını 63 günde tamamladı. 302 bin 500 ton brüt pancar alımı yapan Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş., net olarak 278 bin ton pancar işledi. Silo kayıplarıyla birlikte net olarak 276 bin ton işlenen pancardan 40 bin 501 ton şeker elde edildi.

Kampanyayla ilgili açıklamalarda bulunan Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, 39. kampanyayı bitirdiklerini ve çiftçilere getirmiş oldukları temiz pancar için teşekkür etti.

“39 yılın en sıkıntısız kampanyasını geçirdik”

Geçmişe dönük yapılan araştırma ve çiftçilerden alınan geri dönüşlere göre 39 yılın en sıkıntısız, en güzel kampanyasını geçirdiklerini kaydeden Kızılkaya, “250 bin ton pancarı bir ay içerisinde aldık ve neredeyse sıfıra yakın bir sorunla kampanyamızı sonlandırdık. Diğer fabrikalara nazaran biz çok ilerdeyiz diyebiliriz. Hedefimiz, son 40 yılın en sıcak eylül-ekim aylarının yaşanmasından kaynaklı biraz beklentilerin altında kaldı. Ona rağmen ihtiyacımız olan pancarı tedarik ettik” dedi.

Fabrika içerisinde yapılan yatırımların meyvesini bu sene içerisinde ciddi manada aldıklarını anlatan Kızılkaya, “Günlük işleme kapasitemizi 5 bin 500’lerin üzerine çıkardığımız günler oldu. Yaklaşık 10-15 gün boyunca her gün bir önceki günün rekorunu egale ede ede devam ettik. Çok ciddi bir artış var kapasite işlemesinde. Önümüzdeki sene için ilave bazı yatırımlarımız olacak. Önümüzdeki sene için günde 6 bin, 6 bin 250 tonu deneyeceğiz. Bu da çiftçilerimizin sırada daha az beklemesi, ürününün tarlada kalmasıyla ilgili kaygısının olmaması anlamına gelir” ifadelerini kullandı.

“40 bin 501 ton şekeri 63 günde üretmeyi başardık”

Brüt olarak 302 bin 500 ton pancar aldıklarını ifade eden Genel Müdür Kızılkaya, “Net bedeli ödenen pancar olarak da 278 bin ton pancar aldık. Bedeli ödenen pancara göre de işlenen pancarımız 276 bin ton oldu. Bedeli ödenen pancar ile işlenen pancar arasındaki fark yüzde birin altında. Yine bu Türkiye’de bir rekor demektir. Sadece 1-2 bin ton kaybımız var toplamda. O da yüzde birin altında. Kampanyamızı 480 personelle tamamlamış olduk. Kampanyamız geçen sene 34 gün sürmüştü, bu sene 63 gün sürdü. Biz bu sene 40 bin 501 ton şekeri 63 günde üretmeyi başardık. Bu da fabrikada yapılan yatırımların bir getirisi” diye konuştu.

Bin 361 çiftçiden pancar alımı yaptıklarını ve net olarak 47 bin 650 dönümlük alanda ekim yapıldığını aktaran Kızılkaya, “Çiftçilerimize 30 milyonun üzerinde bir avans ödemesi yapıldı. Yaklaşık 100 milyon gibi bir girdi çiftçinin cebine girmiş oldu. Çiftçi elde ettiği bu parayı yine şehrin ekonomisi içerisinde harcayacaktır. Buranın esnafı kazanacak” dedi.

“Çiftçinin üretmesi demek herkesin kazanması demektir”

“Bir ülkede çiftçinin kazanması demek herkesin kazanması demektir, çiftçinin üretmesi demek herkesin kazanması demektir” diyen Kızılkaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Genç çiftçilerimize çağrımızdır; sizleri aramızda görmek istiyoruz. Gerekli destekleri sağlamaya hazırız, sağlarız da. Çiftçimizin getirmiş olduğu pancarın temizliğinden kaynaklı teşekkür mahiyetiyle önümüzdeki sene ton başı 10 liraya kadar bir ilave teşekkür primimiz olacak. Pandemi süreci bize tarım ve gıdanın olmazsa olmaz birinci önceliğimiz olduğunu gösterdi. Bir salgın, kriz, afet döneminde insanların aklına gelen ilk şeyin gıda olduğunu gördük.”
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