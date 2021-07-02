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Sarı çiçeklerin arasındaki menderesler hayran bırakıyor

Muş’un Varto ilçesine bağlı 2 bin 149 rakımda bulunan Ünaldı köyü yakınında sarı çiçeklerle birleşen menderesler kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

MUŞ 02.07.2021, 10:49
Sarı çiçeklerin arasındaki menderesler hayran bırakıyor

Muş’un Varto ilçesine bağlı 2 bin 149 rakımda bulunan Ünaldı köyü yakınında sarı çiçeklerle birleşen menderesler kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Hamurpet Gölleri ve dağlardaki karların erimesiyle oluşan menderesler, doyumsuz seyir zevki sunan görüntülere sahne oldu. Sarı çiçekler arasından süzülerek geçen menderesler, görsel şölen sunuyor. Bulut gölgesi eşliğinde vadiden akan mendereslerin havadan görüntülenmesi ortaya eşsiz görüntüler çıkarıyor.
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27°
parçalı az bulutlu
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