Resim yarışmasında birinci olan öğretmene hediyesi takdim edildi

Milli Eğitim Bakanlığınca 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen “Öğretmen Olmak” temalı resim yarışmasında Muş il birincisi olan öğretmen, hediyesini İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç’tan aldı.

24 Kasım Öğretmenler Günü çerçevesinde düzenlenen “Öğretmen Olmak” temalı resim yarışmasında Muş’u temsil eden resim öğretmeni Serhat Kurt, il birincisi oldu. İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, resim öğretmeni Serhan Kurt’u makamına davet ederek, hediyesini takdim etti. Elde edilen başarının Muş için son derece önemli olduğunu ifade eden Kıvanç, Kurt’a başarılarının devamını diledi.